L'Angers resta al secondo posto, continua a salire il Lione. Cade il Rennes

ROMA - Nel sabato della Ligue 1 il Lione sconfigge 2-1 il Nizza. Reine-Adelaide e Dembelè, su rigore, portano sul 2-0 gli uomini allenati da Rudi Garcia, ma al 34' la partita si complica per i padroni di casa a causa dell'espulsione di Marcal.Gli ospitit al 78' la riaprono con Dolberg; poi le speranze di rimonta vengono complicate dal cartellino rosso a Burner, che ristabilisce la parità numerica. La squadra allenata da Vieira non riesce a recuperare lo svantaggio. Esulta l'ex tecnico giallorosso che riscatta la sconfitta subita nello scorso turno con il Marsiglia, salendo a 19 punti. In seconda posizione si conferma la sorpresa Angers che grazie ad un gol di Mangani supera 1-0 il Nimes e continua a godersi il momento magico.

Le altre partite

Poker esterno dello Strasburgo sull'Amiens. 4-0 segnato dalle reti di Caci, nel primo tempo, Ajorque, Mothiba e Da Costa nell ripresa. I padroni di casa chiudono la serata no in 10 uomini dopo l'espulsione di Chedjou. Pareggi per 1-1 tra Brest-Nantes e Metz-Reims, mentre il Dijon vince davanti al proprio pubblico per 2-1 sul Rennes, futuri avversari della Lazio in Europa League.

Ligue 1: la classifica