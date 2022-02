Yilmaz non incide: Lille fermato in casa dal Metz

LILLE (FRANCIA) - I campioni di Francia del Lille non vanno oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro il Metz, che resta al terz'ultimo posto della classifica. Una gara noiosa e con poche emozioni. Dopo un primo tempo senza squilli, nella ripresa i padroni di casa sfiorano il gol con Yilmaz, che si lascia anticipare a due passi dalla porta. A venti minuti dalla fine é David a fallire una buona occasione. Il Metz risponde con un tentativo di Boulaya, che si vede respingere il tiro ravvicinato dall'estremo difensore avversario. Nel finale saltano i nervi: i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Zhegrova, e due minuti dopo arriva anche il rosso per il tecnico Gouvernnec.