Ligue 1, Rennes a -2 dal Nizza: poker al Montpellier

MONTPELLIER (Francia) - Poker del Rennes nel 26° turno di Ligue 1, in esterna sul campo del Montpellier. Un importante colpo in chiave eruopa per i rossoneri che staccano i diretti avversari della serata portandosi a +6, accorciando sulla zona Champions occupata dal Nizza ora distante solo due lunghezze. Partono forti gli uomini di Genesio che con un tremendo uno-due firmato Terrier-Bourigeaud si portano avanti di due nel giro di un quarto d'ora. Non ci stanno però gli uomini di Dall'Oglio che accorciano prima del 20' con Oyongo per poi rimettere tutto in equilibrio a ridosso dell'intervallo con una splendida acrobazia di Wahi. Ad inizio ripresa, al 52', i rossoneri mettono però nuovamente la testa avanti con il rigore di Laborde e all'84' chiudono definitivamente i conti con il poker di Majer.