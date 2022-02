Ligue 1: Marsiglia beffato al 90' dal Troyes, si riscatta il Lille

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Il Monaco viene sconfitto 2-1 al Louis II dal Reims nella gara delle 13.00 della 26ª giornata di Ligue 1 : i monegaschi (che si vedono annullare dal Var un gol di Gelson Martins al 5') passano in vantaggio con Ben Yedder al 56': bravo l'attaccante francese a battere Rajkovic con un diagonale sul secondo palo su assist di Diop e firmare il suo 15° gol in campionato. Al''84' però Kevin Volland regala il pareggio agli ospiti segnando di testa nella sua porta nel tentativo di respingere il pallone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel recupero arriva la beffa per i monegaschi: dopo l'espulsione di Lucas per doppia ammonizione Zeneli trova Mbuku libero in area che trafigge Nubel da pochi passi e regala i tre punti ai suoi. Una sconfitta che fa perdere terreno alla squadra di Clement nella rincorsa alla zona Europa : il Monaco resta infatti al settimo posto a cinque punti dal quarto posto di Rennes e Strasburgo. Passo importante, quasi decisivo, per il Reims in zona salvezza: la squadra di Garcia vola a 31 punti mettendo dieci lunghezze di distanza sulla zona calda della classifica.

Il Marsiglia si fa beffare al 90'

Frena il Marsiglia, che in trasferta non va oltre l'1-1 con il Troyes. I biancazzurri, con Under titolare e Milik subentrato nel finale, passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato al 28' da Dimitri Payet, ma al 90' subiscono la rete del pareggio di Touzghar. Gli uomini di Jorge Sampaoli rimangono così al secondo posto in classifica con 47 punti, ma perdono la possibilità di allungare sul Nizza terzo, che ieri ha pareggiato 0-0 contro lo Strasburgo. Il Troyes invece va al 17esimo posto in campionato, con 22 punti, superando però per differenza reti Metz, Saint-Etienne e Bordeaux.

Il Lens vince in rimonta, pareggia il Bordeaux

Negli altri match del pomeriggio l'Angers cade 2-1 contro il Lens. I padroni di casa vanno in vantaggio al 49' con Angelo Fulgini, ma dopo l'espulsione di Mohamed-Ali Cho al 69' si fanno rimontare dall'uno-due letale degli ospiti: al 73' arriva l'autogol di Batista Mendy e al 76' la rete del vantaggio di Jonathan Clauss. Il Lens sale così al sesto posto in solitaria con 40 punti, mentre l'Angers resta 14esimo a quota 29. Vince anche il Lorient, ora 16esimo con 24 punti, a +2 dal 18esimo posto: contro il Brest decide il gol al 73' di Ibrahima Koné. Pareggia in trasferta il Bordeaux, ultimo con 22 punti: 1-1 contro il Clermont. Al vantaggio degli ospiti siglato al 13' da Guilavogui, risponde per i padroni di casa Rashani al 32'. Termina 0-0, infine, la sfida tra Metz e Nantes. Infine la domenica della Ligue 1 si chiude con il riscatto dal Lille che, reduce dalla sconfitta contro il Chelsea in Champions League, batte il Lione per 1-0. Decisiva la rete dello svedese Gudmundsson in avvio di partita che regala tre punti importantissimi alla squadra di Gourvennec a 39 punti avvicinandosi così alla zona Europa. Nel finale della gara gol annullato a Paquetà dopo un check del Var.

