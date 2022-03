Monaco ko ai rigori: il Nantes vola in finale di Coppa di Francia

NANTES (FRANCIA) - Il Nantes supera il Monaco ai rigori e stacca il pass per la finale di Coppa di Francia, in programma l'8 maggio allo 'Stade de France' dove sfiderà il Nizza che nell'altra semifinale ha 'risvegliato' il Versailles dal suo sogno. Sul prato amico della 'Beaujoire' la squadra di Kombouaré l'ha spuntata dagli undici metri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari: ospiti in vantaggio con Maripan (12') ma beffati dall'autogol di Sidibé (21'), poi sorpassati da Moutoussamy (74') il cui acuto viene però subito vanificato da Boadu (76'). Dal dischetto poi tutti a segno i primi quattro tiratori del Nantes, mentre al Monaco sono fatali gli errori di Ben Yedder e Tchouameni.