"Psg, Pochettino riceverà 15 milioni di euro in caso di esonero"

PARIGI - Il futuro di Mauricio Pochettino sembra sempre più lontano da Parigi. Le prestazioni del suo Paris Saint Germain hanno deluso tutti, dai tifosi alla società, con l'eliminazione agli ottavi della Champions League contro il Real Madrid, l'eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Nizza e la recente sconfitta contro il Monaco per 3-0 in campionato. Si fanno sempre più insistenti le voci di un esonero a fine stagione del tecnico argentino ma l'Equipé ha svelato una particolare clausola del suo contratto con il club francese.