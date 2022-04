Neymar, selfie con Messi e Mbappé: festa social per la notte degli hat trick

PARIGI (FRANCIA) - La 'notte degli hat trick ' quella andata in scena a Clermont-Ferrand , nel match di Ligue 1 vinto dal Psg per 6-1 grazie a una straordinaria prestazione delle sue tre stelle , illuminatesi tutte insieme. A ispirare le triplette di Neymar e Mbappé è stato infatti Messi , arrivato a Parigi la scorsa estate per completare un trio delle meraviglie che fin qui ha alternato luci e ombre .

Clermont-Psg 1-6: statistiche e tabellino

Una firma speciale

Solo luce però nell'ultimo match con Neymar che ha poi celebrato una giornata indimenticabile sui social, dove il Psg aveva già immortalato in un post l'impresa dei suoi assi: "Oggi ci portiamo a casa due palloni" ha scritto il club, riferendosi agli 'hat trick' del brasiliano e di Mbappé. Un selfie con il compagno francese e co Leon Messi ha voluto invece postarlo l'attaccante del Brasile: gli autori delle due triplette posano sull'aereo con i palloni portati a casa grazie alle rispettive triplette, in mezzo a loro c'è la 'Pulce' argentina che dopo averli ispirati in campo ha poi reso unici con la sua firma i due speciali 'trofei'.