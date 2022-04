Ligue 1, l'ex Milan Niang trascina il Bordeaux. Vince il Monaco

La domenica pomeriggio della 31ª giornata di Ligue 1 si apre al Matmut-Atlantique con il prezioso successo in rimonta del Bordeaux sul Metz per 3-1. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con il gol di Zé al 21', ma nella seconda metà di gara la formazione di Guion riesce a ribaltare il risultato con le firme di Mangas al 52' e dell'ex milanista Niang al 68'. All'88' c'è spazio anche per il terzo gol dei padroni di casa, siglato da Ui-jo. I girondini abbandonano dunque l'ultimo posto in campionato, superando proprio il Metz - fermo a 23 punti - e salgono a quota 26, a -1 dal Saint-Etienne 18° e -2 dal Clermont 17°, usciti pesantemente sconfitti ieri nelle rispettive partite contro Lorient e Psg.