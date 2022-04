Donnarumma: “Resto al Psg per vincere la Champions, da titolare”

Donnarumma: “Dualismo con Navas? Le cose devono cambiare”

Parte proprio dalla disaffezione dei tifosi parigini, ancora molto delusi per l'eliminazione in Champions League: “La vittoria del decimo titolo era un obiettivo, ci dispiace per la Champions. Resto al Psg e proverò a vincere la Champions League. Il titolo di Ligue 1 è stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions, ma proveremo a rifarci". I tifosi: “Ci è dispiaciuto che se ne siano andati prima della fine, anche perché ci hanno sempre supportato e sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Li capiamo, anche noi vogliamo fare bene in Europa”. Poi Donnarumma fissa dei paletti: “Sono qui per fare il titolare. Come ho già detto, per me è stato un anno di ambientamento: non è stato facile cambiare lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare”.

Donnarumma: “Forza Milan, vinci il titolo”

Uno sguardo oltralpe, alla sua ex squadra, il Milan: “Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene". Lui ha appena vinto, anche se è stato un successo in tono minore e quasi passato inosservato dalle parti di Parigi. Non succederebbe la stessa cosa nella Milano rossonera qualora il Diavolo dovesse farcela.