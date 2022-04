Ligue 1, il Rennes risponde al Monaco: 5-0 al Lorient

RENNES (Francia) - La domenica della 34ª della Ligue 1 si apre con la larga vittoria del Rennes (dopo 2 sconfitte consecutive) per 5-0 contro il Lorient. In rete per i padroni di casa Bourigeaud (17'), Terrier (19'), Traore (37'), Tait (79') e Laborde (92') per un successo che risponde a quello del Monaco per la lotta al 3° posto: entrambe le squadre si trovano a pari punti a quota 59 punti in attesa del match dello Strasburgo (56 punti).