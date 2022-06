"Zidane allenerà il Psg la prossima stagione"

PARIGI (Francia) - Se è vero che non c'è due senza tre, allora Zinedine Zidane presto allenerà il Psg. Anche se la maggior parte dei media francesi settimane fa avevano spiegato che Zizou non avesse intenzione di accettare l'incarico dal Psg perché intenzionato a sedersi sulla panchina della nazionale transalpina, c'è un giornalista che la pensa diversamente e la sua opinione non può essere certo considerata banale.