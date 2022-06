Dalla Francia: "I conti del Psg sotto esame della Uefa"

Il 'caso' Mbappé

È un nuovo tassello nella vicenda che vede il club francese contrapposto alla Liga spagnola per il prolungamento di tre anni del contratto di Kylian Mbappé, a fronte di un'offerta del Real Madrid. Un accordo firmato per cifre che secondo la Liga non si atterrebbero alle regole di fair play finanziario stabilite dalla Uefa e che hanno portato gli spagnoli a presentare una denuncia. Il rinnovo di Mbappé, a detta del presidente della Liga Javier Tebas, sarebbe impossibile con le perdite subite dal club francese nelle ultime stagioni.

Le denunce della Liga

Secondo notizie di stampa, il Psg pagherà tra i 40 ei 50 milioni di euro l'anno per il solo stipendio del giocatore. I conti del Psg sarebbero quindi già sotto esame da parte del Comitato di controllo finanziario della Uefa e anche in Francia sarebbe in arrivo un esposto contro il club parigino. Ma a essere contestato dal presidente della Liga non è solo il rinnovo di Mbappé: nel mirino degli spagnoli è finito anche il trasferimento di Erling Haaland al Manchester City. Anche contro il club inglese la Liga ha presentato una denuncia alla Uefa.