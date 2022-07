“Camoranesi: l'ex Juve vice di Tudor al Marsiglia”

Un duo Juve al Marsiglia ? Sì, pare proprio di sì. Igor Tudor da oggi pomeriggio sarà anche ufficialmente il nuovo allenatore del Marsiglia , ma come vice arriverà Mauro Camoranesi . Lo scrive l'Equipe. L'oriundo italo-argentino è stato compagno di squadra di Tudor, in bianconero, dal 2002 al 2005.

Camoranesi-Tudor: alla Juve hanno vinto scudetti e coppe

Camoranesi ha 45 anni, è stato campione del mondo con l'Italia nel 2006 in Germania. Con la Juve, in coppia con Tudor (classe 1978), ha conquistato lo scudetto 2002-2003, ma anche quello revocato del 2004-2005. Ci sono pure due Supercoppe italiane nel palmares della coppia. Tudor arriva dall'esperienza con il Verona, portato a concorrere per l'Europa fino all'ultimo e sfiorando il record di punti in Serie A per i veneti. È stato anche vice di Andrea Pirlo nell'anno in cui il Maestro è stato allenatore della Juve, che vinse Coppa Italia e Supercoppa italiana.