Marsiglia, Camoranesi lascia Tudor dopo una settimana: ecco il motivo

MARSIGLIA (Francia) - Era partita sotto i migliori auspici l'avventura di Igor Tudor da tecnico dell'Olimpique Marsiglia: l'ex Verona aveva individuato in Mauro Camoranesi il suo vice per questa nuova stagione, ma il rapporto tra i due è stato subito interrotto. Arrivato la scorsa settimana al fianco del croato, nominato nuovo tecnico dell'OM al posto di Sampaoli, il campione del mondo del 2006 ha già deciso di abbandonare la Francia. L'ex allenatore del Verona aveva spiegato nella conferenza stampa di presentazione che Mauro German sarebbe stato il suo braccio destro, ma l'avventura è durata davvero troppo poco. "Igor mi ha chiamato per aiutarlo al via, in attesa di completare il suo organico", ha dichiarato Camoranesi, tornato in Italia per continuare la sua carriera da capo allenatore, nel tentativo di motivare questa decisione particolare.