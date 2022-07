Psg, show in amichevole con Wijnaldum ancora assente

Terza vittoria per il nuovo Psg di Galtier nel tour asiatico, con i parigini che stavolta hanno battuto il Gamba Osaka per 6-2. Per i parigini a segno Sarabia (28'), Neymar (32' rigore e 60'), Nuno Mendes (37'), Messi (39') e Mbappé (86' rigore). Il Psg chiude così il suo programma estivo e ora dovrà concentrarsi sulla Supercoppa Francese, in programma fine mese contro il Nantes. Da notare l'assenza di Georginio Wijnaldum, non convocato nuovamente da Galtier e sempre più lontano da Parigi. Per la Roma il centrocampista olandese resta una pista calda.