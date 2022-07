Psg, Galtier scherza sul mercato: "Mi aspetto cinque acquisti in poche ore"

L’ex allenatore del Lille ha comprensibilmente ruotato tutti i giocatori a propria disposizione, ma la gara contro il Gamba è stata la prima nella quale sono andati in gol insieme Mbappé, Neymar e Messi. Dato di per sé poco indicativo, ma per i campioni d Francia è già tempo di impegni ufficiali, visto che domenica 31 si giocherà la Supercoppa nazionale contro il Nantes e il sabato successivo sarà già campionato in casa del Clermont.

Galtier e il mercato del Psg: "Quando scenderò dall'aereo..."

Lo stesso tecnico è però consapevole di come la rosa del Psg non sia affatto completa. Anzi, a margine dell’ultima gara della tournée asiatica lo stesso Galtier ha pronunciato parole molto chiare, a metà strada tra l’annuncio e l’invito alla società a chiudere alcune trattative di mercato aperte, affidandosi anche al classico humour francesi: “Io leggo e ascolto quello che dite – ha detto l’ex difensore del Monza ai giornalisti – So che la società sta lavorando per rendere più completo il nostro organico. Adesso vado a prendere l’aereo e so che quando atterrerò potrebbero esserci già uno, due, tre, o magari quattro o cinque giocatori nuovi”.

Psg tra esuberi e la caccia a nuovi acquisti

Verità o ironia? Forse la seconda, ma mai sottovalutare il potere d’acquisto del Psg, protagonista finora di una campagna di basso profilo, con gli innesti dei soli Vitinha e Ekitike. Due dei prossimi acquisti potrebbero però essere il difensore Nordi Mukiele del Lipsia, per il quale è già stato trovato l’accordo, e Renato Sanches del Lille, obiettivo anche del Milan, ma per il quale il Psg sembra voler accelerare. Per il resto servirà tempo per capire se ci sarà un nuovo assalto a Milan Skriniar e se le eventuali cessioni di alcuni esuberi, come Wijnaldum, vicino alla Roma, o Paredes, in campo per uno spicchio di gara contro il Gamba Osaka, potranno favorire altri affari in entrata. Intanto, Galtier ha già compreso l'impronta offensiva della squadra...: “L’intento è quello di non concedere occasioni, ma abbiamo preso due gol anche oggi. Il DNA della squadra è quello di giocare, attaccare il più possibile e prendere dei rischi e non possiamo cambiarlo”.