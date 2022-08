Il Nizza accoglie Ramsey e "cancella" il passato alla Juve

Dal rigore sbagliato in finale che ha infranto il sogno dei Rangers di conquistare l’Europa League ad una Conference League da giocare con il Nizza. Aaron Ramsey ha fatto un, apparente, passo indietro nella carriera, firmando per il club della Costa Azzurra dopo la rescissione con la Juventus, pronto però a tornare protagonista una volta archiviata definitivamente la poco felice avventura con i bianconeri.

Nizza, video di benvenuto a Ramsey "dimenticando" la Juve

Avventura che, almeno stando alla presentazione social fatta dai rossoneri, il gallese non ha… neppure vissuto. Sì, perché nei 46 secondi di video che il Nizza ha voluto dedicare a Ramsey si vedono solo immagini del centrocampista con la maglia dell’Arsenal, di certo l'esperienza più importante della carriera del nazionale gallese, acquistato dai Gunners a 18 anni dal Cardiff City e poi protagonista in biancorosso tra il 2011 e il 2019, ma desta comunque curiosità il fatto che il Nizza abbia completamente omesso gli scatti di Aaron in bianconero e pure nella parentesi ai Rangers, con cui il giocatore ha vinto la Coppa di Scozia e sfiorato il primo successo europeo della carriera.