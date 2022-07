Juve, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di Ramsey

Dopo una trattativa abbastanza lunga, la Juve ha risolto consensualmente il contratto con Ramsey, centrocampista gallese che era tornato in bianconero dopo aver giocato gli ultimi sei mesi in prestito in Scozia, ai Rangers di Glasgow. La notizia è stata comunicata tramite i social da parte della società che nel contempo augura al giocatore il meglio per il futuro. Quella di Ramsey alla Juve non è certo stata una storia importante, anzi. Il giocatore ha giocato molto poco a causa degli infortuni dopo un inizio che era invece stato incoraggiante. Ora potrà cercarsi una nuova squadra nell'anno che porta ai Mondiali.