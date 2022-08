Ligue 1, cinquina Psg con Neymar e Mbappè: Messi a secco

PARIGI (Francia) - Dopo lo scoppiettante debutto con il Clermont, il Psg travolge anche il Montpellier, sconfitto 5-2, mentre nell'altro anticipo del sabato di Ligue 1 il Monaco deve accontentarsi del pari per 1-1 con il Montpellier.

PSG-Montpellier, Neymar show, Mbappe sbaglia e si riscatta, Messi a secco

Vince ancora e vince ancora in goleada il Psg di Galtier, che dopo il successo al debutto di Clermont, si ripete in casa, travolgendo 5-2 il Montpellier. Gran protagonista Neymar, autore di una doppietta, e sugli scudi anche Mbappe, che prima fallisce un rigore e poi trova il gol del poker parigino. A secco Messi, il giorno dopo la clamorosa esclusione, dopo 17 anni consecutivi, dalle nominations per il Pallone d'Oro.