Tifoso del Psg critica Mbappè sui social, Neymar mette un like!

Il post incriminato

"In nessun club al mondo Neymar sarebbe il secondo rigorista, nessuno” è scritto sul post in cui il campione brasiliano ha lasciato il proprio like. I commenti contro Mbappé si sono susseguiti: la designazione dell’attaccante transalpino come rigorista - secondo molti tifosi - sarebbe stata una delle clausole del rinnovo contrattuale del giocatore. “Mbappe non è il proprietario del PSG!!” commenta un altro tifoso. Nonostante la brillante vittoria per 5-2, le polemiche sotto la Torre Eiffel non mancano mai.