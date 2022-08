Icardi, il Galatasaray fa sul serio: c'è l'offerta

Il Galatasaray fa sul serio per Mauro Icardi. Il sogno dei turchi, si sa, è Andrea Belotti ma la scelta dell'ex goleador del Torino di aspettare la Roma obbliga il club di Istanbul a valutare le alternative. E tra le primissime scelte c'è proprio l'argentino, ai margini del Psg e alla ricerca di una nuova sistemazione in questi ultimi giorni di calciomercato. Stamane Wanda Nara era a Parigi, ma si sussurra di un suo blitz a Istanbul per approfondire l'offerta del Galatasaray. La società turca, ricordiamolo, è disposta a coprire circa il 40% dello stipendio di Maurito che ora vuole tornare a giocare dopo un lungo periodo lontano dai riflettori del campo. E le altre? Il Fenerbahce sarebbe su altri obiettivi, mentre non vanno esclusi rilanci dalla Spagna o dalla Premier.