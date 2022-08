Mbappé meglio di Jacobs: gol in 8 secondi, è record in Ligue 1!

PARIGI - A Mbappé per segnare a Lilla sono bastati meno secondi di Jacobs sui 100 metri. Un gol lampo e da record perché la rete firmata dal fenomeno francese con il Psg in Ligue 1 è arrivata appena 8 secondi dopo il fischio d'inizio, con buona pace di Marcell. È tra i gol più veloci della storia del calcio, sicuramente è il più veloce di sempre nel campionato francese. Lo schema ha funzionato: si batte a centrocampo, palla dietro a Messi che lancia sullo scatto Mbappé, che poi davanti al portiere trasforma con un dolce pallonetto. Ottimo inizio per il Psg, che poi finisce pure meglio: 7-1 al Lilla nella terza di Ligue 1.