Ligue 1, Viti gol ed il Nizza vince 3-2 contro il Troyes

NIZZA (Francia) - Importante vittoria per il Nizza nella domenica della 9ª giornata della Ligue 1. I rossoneri, dopo due sconfitte consecurive, si sono imposti per 3-2 contro il Troyes con Mattia Viti protagonista: difensore italiano, alla prima rete nel massimo campionato francese, con Delort e Pepe porta i padroni di casa sul 3-0. La gara sembrava chiusa ma il Troyes ha provato la rimonta, con i gol messi a segno da Chavalerin e Conte. Quinta vittoria consecutiva per il Monaco che vince a casa del Montpellier (4° ko nelle ultime 5) per 2-0 grazie alle reti di Embolo (45'+1) e Boadu (80').

Nizza-Troyes 3-2, tabellino e statistiche

Montpellier-Monaco 0-2, tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica

Strasburgo corsaro: 3-2 contro l'Angers

Lo Strasburgo vince in trasferta sul campo dell'Angers per 3-2. Tre punti corsari anche per il Lorient, che si impone 2-1 sul campo del Brest grazie alla doppietta di Moffi. Vittoria casalinga infine per il Clermont che con l'Auxerre non sbaglia e vince 2-1.