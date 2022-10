Sergio Ramos e il sesso: la moglie svela il loro segreto a letto

"Il sesso è vita". Pilar Rubio, modella, conduttrice e moglie di Sergio Ramos, ha rilasciato un'intervista televisiva al programma La Resistencia, svelando i dettagli più intimi del rapporto con il marito, attuale difensore del Paris Saint Germain. Al presentatore David Broncano, che gli ha chiesto la media dei loro rapporti, Pilar ha risposto senza indugi: "Lo facciamo tutti i giorni, tranne i giorni in cui sono a Madrid. Oggi per esempio, grazie a te, non posso".