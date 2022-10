Ligue 1, il Lorient si ferma sul più bello e fallisce il sorpasso al Psg

LORIENT (Francia) - L'11ª giornata della Ligue 1 si apre con il sorprendente pareggio del Lorient contro il Reims e i padroni di casa allenati da Regis Le Bris che perdono l'occasione di portarsi da soli in vetta almeno per una notte, sorpassando il Psg. Allo Stade du Moustoir finisce a reti bianche (0-0) nonostante il doppio vantagio numerico per il Lorient, dopo le espulsioni. per doppia ammonizione, di Lopy e di Agbadou. Il Lorient si ferma dunque dopo 6 vittorie consecutive, terzo pari consecutivo per il Reims. Nell'altro anticipo del sabato, vittoria di misura del Lens, che supera 1-0il Montpellier, grazie a un gol di Waid, che vale il momentaneo sorpasso al Marsiglia e il terzo posto in classifica.