Fabian: "Ho un pezzo di cuore al Napoli. Inizio al Psg? E' stato difficile"

Primo "Classique" vittorioso per Fabian Ruiz. L'ex centrocampista del Napoli festeggia l'1-0 del Psg all'Olympique Marsiglia firmato Neymar ma non dimentica i primi tempi "difficili", a suo dire, con la nuova maglia e i bei momenti vissuti, invece, nelle quattro stagioni in maglia azzurra tra il 2018 e il 2022.

L'ex Napoli Fabian Ruiz: "All'inizio, al Psg, è stato difficile" Il centrocampista spagnolo ha spiegato: "La mia nuova avventura in Francia? Sono molto contento, anche se l'inizio è stato difficile. Mi sono allenato da solo per un mese e ho dovuto trovare piano piano la forma fisica. Adesso creso di averla trovata: col Marsiglia ho giocato novanta minuti e mi sono sentito bene. Vitinha e Verratti? Due partner eccezionali per il mio gioco a metà campo".