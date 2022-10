Ligue 1: il Marsiglia di Tudor beffato dal Lens, che sale al secondo posto

MARSIGLIA (Francia) - Niente da fare per il Marsiglia di Igor Tudor , che al Velodrome cade 0-1 nella sfida con il Lens di Haise , che sale così al secondo posto in classifica, davanti al Lorient e proprio all' Olympique , alle spalle del Psg . Decide il gol di David Costa nel finale.

Il Lione sbanca Montpellier allo scadere

Il Lione di Blanc continua a risalire la corrente, portandosi all'ottavo posto in classifica dopo il successo per 2-1 a Montpellier. Vittoria sofferta, perché dopo il gol in apertura di Aouar, i padroni di casa trovano il pari grazie a Wahi. Allo scadere arriva però il colpo da tre punti per gli ospiti, realizzato da Lacazette.

