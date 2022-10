Mbappé, rinnovo da 630 milioni di euro in tre anni. Ma il Psg smentisce

"Neymar, che sgarbo a Mbappé: ecco chi ha votato al Pallone d'Oro"

Mbappé, rinnovo da record: tutti i dettagli

Il contratto firmato dal francese, arrivato 6° nell'ultima edizione del Pallone d'Oro, prevede due anni più uno facoltativo. Mbappé dopo il rinnovo mostrò una maglia con scritto 2025, lasciando quindi un messaggio sui tre anni. Il contratto stabilisce uno stipendio annuale da 72 milioni di euro lordi (in totale 216 milioni di stipendio per tre stagioni), più un bonus alla firma (che sarà pagato in tre rate) da 180 milioni di euro. Non solo, il contratto prevede anche un bonus fedeltà in caso di permanenza al Psg che salirà ogni anno con 70 milioni a giugno 2023, 80 milioni a giugno 2024 e 90 milionia giugno 2025: in totale Mbappé otterrà 240 milioni aggiuntivi se completerà tutti e tre gli anni di contratto nel club francese. Il totale raggiunge, appunto, l'incredibile cifra di 630 milioni di euro, che gli permette di battere il precedente record di Messi (555 milioni per 4 anni al Barcellona 2017-2021). Molto più indietro, al terzo posto di questa classifica c'è un altro giocatore del Psg, Neymar con i suoi 267 milioni per 6 anni (2017-2023).

Il Psg smentisce tutto: "Solo sensazionalismo"

Non si è fatta attendere la risposta del club, che si è scagliato contro l'articolo pubblicato da "Le Parisien". In risposta al pezzo sulle cifre faraoniche di Mbappé, alcune fonti del Psg (contattate da As) hanno risposto: "Solo un articolo sensazionalista, la cui pubblicazione a poche ore da una partita importante come quella di Champions col Maccabi è discutibile".