"Neymar, che sgarbo a Mbappé: ecco chi ha votato per il Pallone d'Oro"

Il 'cinguettio'

Il giorno dopo la partita a Parigi è andata in scena la cerimonia del Pallone d'Oro 2022, vinto dal francese Karim Benzema del Real Madrid. Una scelta condivisa da Neymar che su Twitter però contesta però il podio: "Benzema ha meritato, craque!! Ma che Vini jr sia ottavo non è possibile - ha 'cinguettato' il brasiliano -. Minimo tra i primi tre". Parole di affetto e stima nei confronti del connazionale del Real Madrid ma lette da molti, e in particolare dal quotidiano spagnolo 'Marca', come "uno sgarbo verso Mbappé", sesto nella classifica finale e rimasto a sua volta fuori dal podio completato invece da Mané e De Bruyne.