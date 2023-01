Ligue 1, senza Messi e Neymar il Psg crolla a Lens

LENS - (Francia) - Senza Messi e Neymar il Paris Saint Germain crolla sul campo del Lens. I giallorossi di Haise, secondi in classifica alle spalle dei parigini, sono protagonisti di una gara superlativa e si i impongono con il risultato di 3-1, accorciando le distanze dalla vetta e portandosi a meno quattro dagli uomini di Galtier, che non perdevano da 25 giornate consecutive in campionato.

Lens-Psg, tabellino e statistiche

Lens in paradiso: Psg va ko

Il big match del primo dell'anno tra il Psg capolista e il Lens, secondo in classifica, si conclude con il successo dei padroni di casa. Allo Stade Bollaert i giallorossi si impongono con il risultato di 3-1. Lens in vantaggio dopo soli cinque minuti con Frankowski, che ribadisce in rete una corta respinta di Donnarumma dopo un tiro cross di Haidara. Passano tre minuti e il Psg pareggia: assist di Mukiele per Ekitike, che anticipa l'uscita del portiere Samba e mette in rete. Al 28' il Lens si riporta in vantaggio: Openda si invola tra le maglie larghe della difesa parigina, mette a sedere Marquinhos e davanti a Donnarumma si dimostra freddo, battendolo in uscita. Ad inizio ripresa arriva anche il terzo gol: Danilo e Fabian Ruiz pasticciano, Haidara ruba palla e serve Openda, che con uno splendido colpo di tacco, regala a Claude-Maurice l'assist del 3-1. Il Psg si getta all'attacco, ma non sfonda: Mbappè non riesce ad incidere e i padroni di casa controllano agevolmente il risultato.

Ligue 1, la classifica

Gli altri match della 17ª giornata

Nei match in programma alle 15, vittorie casalinghe per il Monaco, che piega il Brest 1-0 grazie all'acuto di Golovin e sale al quarto posto in classifica, per il Nantes, che con identico punteggio supera l'Auxerre con gol partita di Coco, e per il Tolosa, che regola 2-0 l'Ajaccio con le reti di Ratao Dejaegere. Successo in trasferta per il Lorient, che passa 2-1 sul campo del fanalino di coda Angers, che si porta in vantaggio con Sima prima di cedere nel finale con l'autogol dello stesso Sima e la zampata vincente di Le Fee. Nel posticipo delle 17 tra Lione e Clermont successo a sorpresa degli ospiti, che sbancano il Park Olympique Lyonnais grazie al rigore trasformato da Cham nel finale.

Monaco-Brest 1-0

Nantes-Auxerre 1-0

Tolosa-Ajaccio 2-0

Angers-Lorient 1-2

Lione-Clermont 0-1