Under, paura in campo per l'ex Roma: è ridotto così

Grazie ad un'ottima prestazione, Cengiz Ünder è stato uno dei protagonisti della vittoria del Marsiglia sul Montpellier. La sfida, terminata 2-1, ha permesso alla squadra di Tudor di firmare la terza vittoria consecutiva prendendosi il terzo posto in classifica. L'esterno ex Roma si è contraddistinto per le sue giocate e anche per la sua forza e determinazione, resistendo ad un brutto colpo nel finale.