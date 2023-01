Ligue 1, Messi torna e segna, Psg campione d'inverno

PARIGI (FRANCIA) - Leo Messi torna e segna, festeggiando il titolo di campione d'inverno con il Psg che nella 18ª giornata della Ligue 1 (la penultima di andata) supera 2-0 l'Angers al Parco dei Principi. Alla prima gara con la maglia dei parigini dopo il trionfo da capitano dell'Argentina ai Mondiali in Qatar, la ' Pulce ' ha messo al sicuro il risultato con il gol realizzato al 72' dopo quello del vantaggio siglato in avvio di primo tempo (5') dal giovane Ekitike .

Psg-Angers 2-0: statistiche e tabellino

Frena il Lens, vola il Marsiglia

Il successo consente ai parigini capolista di volare a + 6 sul Lens secondo in classifica, che dopo essersi rifatto sotto vincendo lo scontro diretto nel turno precedente non riesce ad andare al di là del 2-2 sul campo dello Strasburgo. Successo pesante del Marsiglia terzo della classe (debutto per il nuovo acquisto Malinovski), che batte 2-0 a domicilio il Troyes e si porta a -2 dal Lens e a +5 sul Rennes che cade invece sul campo del Clermont e viene agganciato dal Monaco (2-2 in casa del Lorient).

Ligue 1: la classifica

Solo un pari per il Lille di Fonseca

Goleada intanto del Nizza, che sul proprio campo travolge 6-1 il Montpellier, mentre l'appuntamento con la prima vittoria del 2023 è ancora rinviato per il Lille dell'ex tecnico romanista Fonseca e dell'ex napoletano Ounas (titolare), che non va oltre lo 0-0 in casa del Brest mentre Munetsi firma l'1-0 del Reims in Corsica contro l'Ajaccio. Continua a risalire il Tolosa, che centra la seconda vittoria consecutiva andando a imporsi 5-0 sul campo dell'Auxerre. Quarto risultato utile di fila invece per il Nantes, prossimo avversario della Juve in Europa League, che blocca sullo 0-0 il Lione.

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario