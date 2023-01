Scioccante infortunio per l'ex Napoli: esce disperato in barella

Attimi di paura di Ligue 1. E' uscito in barella a causa di un brutto infortunio l'ex attaccante del Napoli Adam Ounas , oggi esterno di proprietà del Lille. L'algerino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena otto minuti della sfida poi vinta dalla sua squadra col punteggio di 5-1 contro il Troyes, squadra battuta una settimana fa anche in Coppa di Francia . Ounas si è fatto male dopo essersi scontrato col portiere avversario Lis . Subito si è avuta la percezione di qualcosa di grave e il giocatore, immediatamente soccorso, disperato, è stato costretto a lasciare il campo in barella .

Napoli, che infortunio per l'ex Ounas

In attesa di novità sulle proprie condizioni fisiche, che non lasciano presagire nulla di buono per l'infortunio alla gamba sinistra, Ounas ha scritto un post sui social: "Grazie a tutti per i vostri messaggi" le sue parole con in allegato la foto al momento dell'infortunio e all'uscita dal campo. Attendono notizie a distanza anche i suoi vecchi tifosi. Ounas ha vestito la maglia del Napoli dal 2017 al 2022 con intervalli di prestiti fino alla cessione definitiva avvenuta in estate.