Coppa di Francia: avanti il Lille di Fonseca, sorteggio fortunato per il Psg

LILLE (FRANCIA) - Missione compiuta per il Lille nel quarto turno della Coppa di Francia , con la squadra guidata dall'ex tecnico romanista Paulo Fonseca che ha battuto 2-0 in casa un'altra formazione di Ligue 1 come il Troyes: a firmare il successo il canadese David (in gol al 18' su assist dell'ex napoletano Ounas ) e il guineano Bayo, a segno dopo essere entrato nella ripresa.

Le altre partite

Sette invece le reti rifilate a dimicilio dal Reims al Loon-Plage, formazione di sesta serie battuta 7-0 (doppiette per Sierhuis e Adeline e gol di Zeneli, Flips e Guitane). Sestina, invece, del Lorient sul campo del La Chataigneraie (0-6), altra compagine dilettantistica, grazie ai sigilli di Cathline (2), Kone (rigore), Aouchiche, Diarra e Grbic. Vince poi l'Ajaccio, ma per 2-1 contro il Jura Sud (quarta serie): decidono Diallo dal dischetto e Ruan Levine (di Wague nel finale la rete dei padroni di casa). Vittoria per 7-1 e passaggio del turno poi per il Tolosa sul campo del Lannion, formazione di quinta serie: decidere il match le reti di Dallinga (doppietta), Skytta, Begraoui, Birmancevic, Spierings e l'autogol di Boisvilliers (inutile per i padroni di casa l'autorete di Haug). Tutti i risultati di oggi: ASM Belfort-St. Quentin 3-1; Chamalieres-Bourges 0-0 (6-5 dcr); Chataigneraie-Lorient 0-6; Jura Sud-Ajaccio 1-2, Loon Plage-Reims 0-7; Aubagne-Chambery 1-3; Avoine-Vierzon 1-2; Dunkerque-Auxerre 2-2 (6-7 dcr); Lannion-Tolosa 1-7; Pontivyen-Les Herbies 1-4, Lille-Troyes 2-0.

Sorteggio benevolo con il Psg

Nel frattempo oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei sedicesimi (in programma il 21 e 22 gennaio) e l'urna ha sorriso al Paris Saint-Germain, che non sa ancora quale sarà il suo avversario ma può dirsi già fortunato: la formazione di Galtier, infatti, affronterà una fra Reims-Sainte-Anne, Wasquehal Foot e Pays-de Cassel, squadre che militano dalla quarta divisione in giù. Tre invece gli scontri che metteranno di fronte formazioni di Ligue 1: Marsiglia-Rennes, Brest-Rennes e Tolosa-Ajaccio. Per il Lione trasferta invece a Chambery, formazione che milita nella quinta serie francese.