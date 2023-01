Psg ko, Neymar finisce nel mirino dei social: accuse pesanti

PARIGI - Non può passare inosservata la seconda sconfitta in Ligue 1 del Psg, caduto di misura ieri sera in Bretagna contro il Rennes. Gli unici due ko dei parigini in campionato (entrambi in trasferta) sono arrivati in questo inizio di 2023, con il 3-1 subito dal pericoloso Lens l'1 gennaio e quello più recente 8 (e cocente) al Roazhon Park di Rennes. Sotto accusa gli attaccanti della squadra di Galtier. In particolare a essere finito nel mirino della critica è Neymar, negativa sotto tutti gli aspetti la prestazione del numero 10 dei parigini ieri sera. La stampa francese lo ha bersagliato di giudizi negativi, come ha fatto Daniel Riolo, giornalista di RMC Sport: "Ci rendiamo conto che Neymar, in termini di ingaggio e stipendio, è il più grande fallimento nella storia del calcio? Non riesco a pensare a un fallimento più grande per quello che è costato. Non lo salva essere andato bene in due partite della Final 8 nel 2020".