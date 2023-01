Mbappé e Hakimi "ignorano" il Psg: la foto ad una festa è un indizio di mercato?

PARIGI - La situazione in casa Psg resta molto movimentata. Continuano, insistenti, le voci sul possibile addio di Kylian Mbappé mentre la squadra è reduce da una sconfitta in campionato con il Lens solo a 3 punti di distacco. In tutto questo lo stesso attaccante francese, insieme a Achraf Hakimi, ha alimentato le voci di mercato, scatenando la rabbia dei tifosi con un dettaglio notato sui social.