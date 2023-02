Ligue 1, Psg vittoria pesante, ma è una notte da incubo per Mbappé

MONTPELLIER (Francia) - Nel turno infrasettimanale della 21ª giornata di Ligue 1, successo pesantissimo del Psg, che passa 3-1 a Montpellier e torna ad allungare in vetta alla classifica. Fabian Ruiz, Messi e Zaire-Emery per il successo della squadra di Galtier. Nordin per la bandiera dei padroni di casa. Serataccia per Mbappé che prima sbaglia per due volte un calcio di rigore, il primo e la ripetizione, e poi esce per un infortunio muscolare. Fuori anche Sergio Ramos per una botta alla testa.