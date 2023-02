Donnarumma e De Ligt scambiati sui social: l'incredibile gaffe è virale

Donnarumma, gaffe social: pubblicata esultanza del...Bayern Monaco

Una svista clamorosa che non è passata inosservata. Sui social di Donnarumma è apparso un post che celebra l'ultima vittoria del Bayern Monaco, prossimo avversario in Champions del Psg, ottenuta in campionato contro il Wolfsburg dell'ex Niko Kovac, con in primo piano l'esultanza di Matthijs De Ligt. Il post, che è diventato subito virale, è stato rimosso. La persona che si occupa di gestire i social di Donnarumma e De Ligt, entrambi della scuderia Pimenta, evidentemente ha avuto una svista, pubblicando le foto del difensore olandese sul profilo del portiere del Psg.