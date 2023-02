Ex Psg scettico sul rinnovo di Messi: "Pessima idea. Ecco perchè"

PARIGI - Il contratto di Messi con il Psg scade a giugno 2023. Basta questo per far capire che quello del futuro dell'argentino campione del mondo sia il tema più importante in casa parigina. Messi non ha ancora firmato nessun prolungamento in vista della prossima stagione. Intanto un ex giocatore del Psg, Jerome Rothen, ha espresso la sua opinione in merito nel suo podcast su "RMC Sport".