Neymar, nuovo pasticcio fuori dal campo: riguarda alcune feste private

PARIGI - Ancora guai per Neymar e ancora una volta fuori dal campo . Stavolta il fuoriclasse brasiliano è stato attaccato dal S indaco di Bougival, suo vicino di casa. Secondo quanto riportato da Le Parisien, Luc Wattelle ha denunciato la rumorose feste organizzate a casa sua dall'attaccante del PSG organizza a casa sua, in particolare quella del 5 febbraio in occasione del suo 31° compleanno.

Il Sindaco attacca Neymar

In occasione della festa, la musica è durata fino alle prime ore del mattino, con il Sindaco che ha chiamato la polizia. Wattelle a Le Parisien ha spiegato: "Non era solo un rumore di sottofondo. È stato molto fastidioso. Possiamo verbalizzare, ma cosa si fa a uno a cui non interessa pagare 45 euro di multa visto quello che guadagna? Ad un certo punto invieremo un fascicolo alla Procura per ripetuti problemi di ordine pubblico".