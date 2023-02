Coppa di Francia, Psg: clamoroso scambio tra Messi e Neymar

La Coupe De France ha delle regole chiare: si possono indossare solo i numeri dall'1 all'11. Così, Lionel Messi e Neymar Jr. hanno deciso di rinfrescare la memoria ai tifosi del Barcellona, indossando le loro vecchie maglie: la 10 per Leo e la 11 per O Ney. La Pulce ha quindi per una sera lasciato a casa il suo numero 30, usato per la Ligue 1 e per la Champions League, per tornare a vestire quello con cui ha conquistato numerosi traguardi in carriera (l'ultimo, il mondiale). L'evento era già accaduto lo scorso anno, nella gara contro il Nizza, anche allora non ci fu un esito positivo per il Psg.