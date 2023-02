Psg nei guai, un virus circola nello spogliatoio: giocatori ko, i sintomi

PARIGI - Si prospetta un periodo molto complicato per il Paris Saint Germanin, atteso dalla delicata sfida in campionato contro il Monaco e dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. In aggiunta ci sarebbe un forte virus intestinale che ha colpito alcuni giocatori dello spogliatoio. Secondo quanto riportato da RCM Sport, il virus sta circolando nello spogliatoio e, unito ai tanti infortuni, rischia di influire pesantemente sulle prestazioni della squadra di Galtier.