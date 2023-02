Crisi Psg, lo spogliatoio è una polveriera: "Confronto tra squadra e Campos"

MONACO (FRANCIA) - Il pesantissimo 3-1 maturato allo stadio 'Luis II' contro il Monaco non ha fatto altro che aumentare la tensione nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Come riporta l'edizione odierna de 'L'Equipe', al termine del match il direttore sportivo dei campioni di Francia, Luis Campos, avrebbe tenuto a rapporto la squadra sottolineando la mancanza di aggressività sul campo e un atteggiamento di sufficienza non consono a un top club europeo e mondiale come il Psg. La netta presa di posizione del ds capitolino avrebbe però scatenato una reazione piccata di alcuni senatori dello spogliatoio.