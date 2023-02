Psg, settimana da incubo: ko in casa Monaco, ora il Bayern fa paura

Monaco-Psg 3-1: statistiche e tabellino

Ben Yadder show, gioiellino Zaire-Emery

Con Messi finito a fare compagnia a Mbappé e a Verratti (oltre che a Renato Sanches e Mukiele) e con l'ex napoletano Fabian Ruiz messo secondo i media francesi ko da un virus intestinale (allarme rientrato invece per Vitinha, partito titolare), il Psg si fa subito sorprendere dal veemente avvio dei monegaschi che dopo nemmeno venti minuti sono già avanti di due gol: a sorprendere il portiere azzurro Donnarumma prima Golovin (4') e poi Ben Yedder (18'). La capolista accusa il colpo e servirebbe una scossa che non arriva però da Neymar, orfano in attacco delle altre due stelle del tridente, ma dal 16enne Warren Zaire-Emery: schierato titolare da Galtier a centrocampo, è infatti il gioiellino classe 2006 a riportarli a galla andando a segnare la sua seconda rete in campionato (39'). Dimezzato lo svantaggio, i parigini sembrano aver riaperto il match ma non è d'accordo Ben Yedder, che supera ancora Donnarumma ormai a un passo dal riposo (47'). Una mazzata tremenda per il Paris Saint-Germain che a corto di uomini e con il Bayern alle porte non ha la forza di risalire la china, con Donnarumma che evita anzi un passivo più pesante salvandosi di piede su una conclusione di Golovin deviata da Sergio Ramos. Finisce 3-1 per il Monaco che si porta così a -7 dallo stesso Psg capolista.

