Coppa di Francia, Psg eliminato dal Marsiglia degli 'italiani'

MARSIGLIA (Francia) - Finisce agli ottavi di finale il cammino del Psg nella Coppa di Francia . A eliminare Messi, Neymar e compagni i grandi rivali del Marsiglia , che tra le mura amiche del Velodrome si sono presi la qualificazione vincendo 2-1. Un successo a tinte 'italiane' quello dei marsigliesi allenati dall'ex tecnico veronese Tudor (titolari i due ex romanisti Veretout e Under ), firmato dalle reti segnate dall'ex interista Alexis Sanchez (al 31' su rigore) e dall'ex atalantino Malinovskyi (57') al portiere dei parigini Donnarumma (in campo con lui anche l'altro azzurro Verratti ). Senza l'infortunato Mbappé , al Paris Saint-Germain non è bastata la rete del momentaneo pari siglata prima dell'intervallo da Sergio Ramos .

Nantes e Lione avanti ai rigori

Tra gli altri match in programma per gli ottavi di finale della Coppa di Francia, qualificazione ai rigori per Nantes e Lione. I prossimi rivali della Juventus in Europa League si salvano nel finale con l'Angers grazie a Mollet, che risponde alla rete in apertura di Sima in apertura, poi il successo dal dischetto. Percorso inverso per l'Olympique, che si fa rimontare il doppio vantaggio dal Lille dell'ex tecnico romanista Fonseca, ma che la spunta comunque nella lotteria finale. Spicca anche l'impresa del Rodez, formazione di Ligue 2, che sbanca 3-2 il campo dell'Auxerre.