Psg nel caos, Neymar confessa la clamorosa lite negli spogliatoi: cos'è successo

PARIGI - È un momento molto difficile in casa Psg . Il club parigino è reduce dall'eliminazione in Coppa di Francia contro il Marsiglia , la sconfitta in campionato contro il Monaco ed è atteso dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco . In questa situazione, già complicata, si aggiungono anche le indiscrezioni di L'Equipe , secondo le quali lo spogliatoio del Psg sarebbe una vera e propria polveriera , con il comportamento di Donnarumma non apprezzato dagli altri compagni e con Marquinhos e Neymar che si sarebbero scagliati contro il ds Campos , generando una vera e propria rissa.

Bufera Psg, Donnarumma attaccato dai compagni: il gesto che non è piaciuto dopo il ko di Coppa

Neymar parla della rissa nello spogliatoio

A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Neymar stesso. La stella brasiliana ha ammesso la rissa nello spogliatoio nella conferenza stampa prima della sfida contro il Bayern Monaco: "C'è stata una piccola rissa nello spogliatoio perché non eravamo d'accordo con alcune cose, quindi abbiamo litigato. Ci sono momenti in cui non sei d'accordo con alcune cose, succede a me anche con i miei amici o con la mia ragazza. Noi parliamo solo di calcio, tutti. La comunicazione è buona nel gruppo. Ci aiuta a essere migliori". Neymar ha però spento le voci su possibili problemi all'interno della squadra: "Molte notizie arrivano alla stampa e diventano virali rapidamente, ma tante volte non sono vere. Quando ci sono informazioni del genere, ci arrabbiamo. È il mio sesto anno al PSG e tantissime voci sono state divulgate, soprattutto nei momenti importanti come prima della finale. Come giocatore e compagno di squadra, questo non riguarda solo me, ma riguarda tutti e l'allenatore. Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Le cose dello spogliatoio non devono uscire. È triste. Sono cose che devono essere risolte internamente, tra di noi. Dobbiamo essere uniti".