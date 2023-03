Hakimi accusato di stupro, parla l'avvocato: "Ecco cos'ha detto in audizione"

PARIGI (FRANCIA) - Dopo l'annuncio della sua incriminazione per stupro , annunciata oggi dalla procura di Nanterre in seguito alle accuse di una 24enne, a parlare per Achraf Hakimi è il suo legale Fanny Colin.

Le parole del legale

Come spiegato dall'avvocato al quotidiano francese 'L'Équipe', il 24enne marocchino del Psg "ha fermamente negato le accuse che gli sono state mosse" nel corso "dell'audizione che si è svolta su sua espressa richiesta". Il rappresentante dell'ex terzino dell'Inter spiega che "l'atto di accusa che ha fatto seguito a questa udienza è d'obbligo per chiunque sia oggetto di un'accusa di stupro e offre finalmente al signor Hakimi la possibilità di difendersi, in primo luogo quello di leggere il fascicolo", aggiungendo poi che la presunta vittima "si è rifiutata di sottoporsi al minimo esame medico o psicologico e di confrontarsi con Hakimi, anche se l'accusa non si basa esclusivamente sulle sue parole". L'avvocato ha poi concluso affermando che "dagli atti in possesso della polizia giudiziaria risulta che Hakimi è stato, nella specie, oggetto di un tentativo di estorsione".

