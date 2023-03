Ligue1, successi esterni per Lens, Montpellier e Tolosa

PARIGI (Francia) - Tre successi esterni nelle partite pomeridiane della Ligue1. Il risultato più clamoroso arriva da Clermont, dove il Lens passa grazie a una tripletta in cinque minuti di Openda. Il Montpellier vince ad Ajaccio, il Tolosa passa contro l’Angers. Prezioso successo casalingo del Lorient che batte il Troyes e raggiunge in classifica il Nizza bloccata dal Nantes in un pareggio ricco di gol.

Clermont-Lens 0-4

CLERMONT-FERRAND - Tre gol in cinque minuti. Se non è un record, poco ci manca. La partita tra Clermont e Lens vede come protagonista l’attaccante degli ospiti Lois Openda che a ridosso della mezz’ora del primo tempo apre e chiude la partita. Firma il vantaggio al 30’, raddoppia al 33’ e segna ancora al 35’. Partita in discesa per la formazione giallorossa che nella ripresa implementa il proprio vantaggio con Claude-Maurice. Grazie a questo successo il Lens conquista il terzo posto.

Ajaccio-Montpellier 0-1

AJACCIO - Battuta d’arresto per l’Ajaccio che perde altri punti importanti in ottica salvezza. Il gol decisivo della formazione ospite arriva a metà ripresa e porta la firma di Wahi. I padroni di casa restano al terz’ultimo posto, a due punti dalla zona salvezza.

Angers-Tolosa 0-2

ANGERS - Ennesima sconfitta per l’Angers che ormai abbandona ogni speranza per la salvezza. La formazione è inchiodata in fondo alla classifica, con tredici punti di distacco sulla quint’ultima. Il Tolosa trova il vantaggio al 37’ con Desler che non ha difficoltà a battere il portiere avversario con un rasoterra chirurgico. In avvio di ripresa gli ospiti realizzano il raddoppio grazie al gol dell’attaccante olandese Dallinga.

Lorient-Troyes 2-0

LORIENT - Una vittoria importante per il Lorient che conferma la sua buona stagione superando agevolmente contro il Troyes. Il Lorient sblocca il risultato in avvio grazie a una conclusione di Dieng che supera il portiere italiano Mannone. Nel finale arriva il raddoppio di Diarra. Grazie a questo successo il Lorient raggiunge il Nizza al settimo posto.

Nantes-Nizza 2-2

NANTES - Il Nizza frena la sua corsa verso l’Europa. I rossoneri vanno due volte in vantaggio, ma si fanno riprendere in entrambe le occasioni. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena cinque minuti con una rete di Moffi ben assistito da Barkley. Il pareggio del Nantes arriva alla mezz’ora, con Sissoko che riporta il risultato in equilibrio sfruttando un passaggio illuminante di Blas. Poco dopo, lo stesso Blas sbaglia il rigore del possibile sorpasso. Nella ripresa il Nizza torna avanti con Ndayishimiye, ma a due minuti dal termine Mohamed firma il definitivo pareggio.

