Ligue 1, Lione-Nantes 1-1: Lacazette regala un punto a Blanc

LIONE - Finisce 1-1 la sfida tra Lione e Nantes, anticipo della 28esima giornata della Ligue 1. Succede tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio dopo soli due minuti grazie ad un'autorete di Lukeba. Gli uomini di Laurent Blanc pareggiano al 24' grazie a Lacazette. Il centravanti francese realizza il diciassettesimo gol (in 25 gare disputate) in campionato. Con questo pareggio il Lione resta al decimo posto con 41 punti, mentre il Nantes raggiunge quota 30, rimanendo in quattordicesima posizione.