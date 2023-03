Psg senza pace: Messi c'è ma non basta, Galtier ko con il Rennes

PARIGI (FRANCIA) - Si chiude con una sconfitta la settimana senza pace del Psg, che dopo il caso Messi è stato battuto in casa dal Rennes in uno dei match della 28ª giornata della Ligue 1. Nonostante le tensioni con il tecnico Galtier l'argentino viene schierato regolarmente al fiando di Mbappé nell'attacco orfano dell'infortunato Neymar, ma non basta ad evitare il ko della capolista (il quarto in campionato, come gli altri arrivati in questo fin qui travagliato 2023) che è stata punita dalle reti segnate da Toko Ekambi prima del riposo (45') e da Kalimuendo a inizio ripresa (48'). Un'altra delusione quindi per la tifoseria parigina, già contrariata per l'ennesima elimiazione in Champions League.